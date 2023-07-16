Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 21 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе запланировано отключение электроэнергии с 9:00 до 16:00 на ул. Бринского, 1; Казанском шоссе 1, 3Б, 3.

С 9:00 до 17:00 на ул. Ильинской, 58, 58а, 58б, 62, 64, 68а. В это время света не будет в панельках на Казанском шоссе:17, 19, 17/1, 17/2; а также в 16-этажке на Композитора Касьянова, 1.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 будет отключен свет в многоквартирных домах на ул. Анатолия Григорьева, 6, 9, 15, а также на ул. Запрудной, 3.

В Ленинском районе с 9:00 до 16:00 электричество отключат на ул. Героя Попова, 7, 7а.

В Автозаводском районе с 9:00 до 16:00 без света останутся жильцы многоэтажек на Южном шоссе, 21а и ул. Старых Производственников,18, 20.

В Сормовском районе, по информации Нижегородского РЭС, с 9:00 до 16:00 будет обесточена улица Заболотная.

В Московском районе на непродолжительное время - с 13:00 до 15:00 свет отключат на ул. Куйбышева в домах № 5, 7, 9, 15, 17, 21, 33. С 15:00 до 17:00 отключения затронут адреса: ул. Куйбышева, 21, 33, 39а, 41, 49, 51, 53а; ул. Совхозная, 9б, 12а, 14.