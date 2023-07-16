Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2023 09:18  [43] Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 21 июля
20 июля 2023 19:02  [314] Уже 30 территорий благоустроили в 2023 году в Нижегородской области по нацпроекту
20 июля 2023 18:54  [231] Детям-сиротам в Нижнем Новгороде передадут 20 квартир
20 июля 2023 18:43  [259] Пенсионерам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
20 июля 2023 18:16  [264] Почти 45 тысяч нижегородских учащихся сдали выпускные экзамены в 2023 году
20 июля 2023 18:04  [247] Нижегородский доброволец: "Если бы я не пошел на спецоперацию, потом бы всю жизнь винил себя, что не помогал защищать Родину"
20 июля 2023 17:52  [246] Несколько домов в селе Каменки Богородского района подключили к газу в рамках догазификации
20 июля 2023 17:37  [280] Три общественных пространства Ленинского района открылись после благоустройства
20 июля 2023 17:09  [345] Малоимущих нижегородцев освободят от внесения платы за пользование жильём
20 июля 2023 17:05  [236] Эколог объяснил появление летучих мышей в Нижнем Новгороде
Общество

Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 21 июля

21 июля 2023 09:18  [43] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе запланировано отключение электроэнергии с 9:00 до 16:00 на ул. Бринского, 1; Казанском шоссе 1, 3Б, 3.

С 9:00 до 17:00 на ул. Ильинской, 58, 58а, 58б, 62, 64, 68а. В это время света не будет в панельках на Казанском шоссе:17, 19, 17/1, 17/2; а также в 16-этажке на Композитора Касьянова, 1.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 будет отключен свет в многоквартирных домах на ул. Анатолия Григорьева, 6, 9, 15, а также на ул. Запрудной, 3.

В Ленинском районе с 9:00 до 16:00 электричество отключат на ул. Героя Попова, 7, 7а.

В Автозаводском районе с 9:00 до 16:00 без света останутся жильцы многоэтажек на Южном шоссе, 21а и ул. Старых Производственников,18, 20.

В Сормовском районе, по информации Нижегородского РЭС, с 9:00 до 16:00 будет обесточена улица Заболотная.

В Московском районе на непродолжительное время - с 13:00 до 15:00 свет отключат на ул. Куйбышева в домах № 5, 7, 9, 15, 17, 21, 33. С 15:00 до 17:00 отключения затронут адреса: ул. Куйбышева, 21, 33, 39а, 41, 49, 51, 53а; ул. Совхозная, 9б, 12а, 14.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph