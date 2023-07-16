Сенсорная видеостудия от Джалинга

Если вы работаете в сфере образования, являетесь топ-менеджером какой-либо компании либо занимаете руководящую должность, тогда вам просто необходимы услуги сенсорной студии. В такой студии можно снять подходящее видео, которые станет ценным материалом для обучения ваших сотрудников.

Аренда сенсорной видеостудии Джалинга – это актуальное и правильное решение. Вам не нужна будет команда специалистов, которая будет производить монтаж видеоролика. Вы сможете сделать все самостоятельно. Мы вас всему обучим, для этого у вас есть возможность снять бесплатный видеоролик в нашей студии.

У нас в студии Jalinga для вас открыты огромные возможности. Вы можете добавлять в видео рисунки, иллюстрации, различную инфографику и многое другое. В итоге вы получите готовый материал профессионального уровня. И это без найма специалистов нужного профиля. То есть очевидна экономия средств.

Наш сайт jalinga.ru. Здесь вы можете более подробно узнать о нас и заказать наши услуги.

О нас

Кому могут понадобиться услуги нашей видеостудии? Тем, кто записывает образовательные видеолекции и мастер-классы. Кто снимает вебинары и готовится к онлайн-мероприятию. Кому нужно снять обучающие видеокурсы и корпоративные отчеты. Могут наши услуги понадобиться и во многих других ситуациях.

Наша видеостудия для проведения вебинаров обладает всем необходимым оборудованием, чтобы запись видео для вас была успешной. Мы также может подготовить ваше помещение к записи видео. Привезем все необходимое, расскажем, как пользоваться оборудованием.

Благодаря сенсорной студии, вы сможете:

удерживать внимание ваших клиентов;

делать яркую, анимированную графику;

добавлять слайды в режиме реального времени;

иметь зрительный контакт с клиентами.

В студии Джалинга вы почувствуете себя как в хорошем немецком автомобиле – спокойно и надежно. Ваши проекты обязательно состоятся и будут успешными!

Наши преимущества

Мы предлагаем нашим клиентам, прежде всего, бесплатный демо-час. За это время вы запишите пробный ролик без оплаты. Мы также научим вас, как обращаться с нашей студией.

Никакой напряженной обстановки видеостудий, только спокойствие и уверенность в каждой детали. Также плюс в том, что наша система работает со многими системами видеосвязи.

Еще наша студия авторитетная. Её услугами пользуется большое количество организаций не только в Москве, но и других городах России и мира. Приглашаем вас посетить нашу студию и убедиться лично, что пользоваться ей очень просто и легко!

Фото с сайта "Цифралаб". jalinga.ru

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