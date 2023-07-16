Портрет токаря Алексея Федурина занесен на заводскую Доску почета АПЗ Общество

Фото: Наталья Глазунова

Портрет молодого токаря Алексея Федурина занесен на заводскую Доску почета Арзамасского приборостроительного завода, сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, Алексей Федурин начал свою трудовую карьеру молодым парнем на предприятии в 2014 году. Интерес к металлообработке у него был с детства, поскольку его отец также работал токарем на заводе.

После окончания приборостроительного колледжа и службы в армии Алексей устроился токарем в цех №53 АПЗ на участок токарных универсальных станков. Под руководством опытного наставника Алексея Харькова молодой токарь проявил себя ответственным, исполнительным и инициативным рабочим.

В итоге в настоящее время Алексей Федурин уже сам является наставником и обучает токарному ремеслу двух молодых сотрудников АПЗ.

"Сегодня Алексею Федурину доверяют обработку одних из самых сложных прецизионных деталей, которые выпускает цех. Он проявляет нестандартный подход к работе, сам придумывает и изготавливает оснастку. Всегда активно участвует в освоении новых изделий. Сегодня в цех приходит много молодежи, и Алексей является примером для новых ребят", - отметил замначальника цеха №53 Александр Горшков.

Ранее сообщалось, что студенты Нижегородского государственного инженерно-экономического университета из Княгинина прошли на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику.