Портрет токаря Алексея Федурина занесен на заводскую Доску почета АПЗ

Фото: Наталья Глазунова
Портрет молодого токаря Алексея Федурина занесен на заводскую Доску почета Арзамасского приборостроительного завода, сообщает пресс-служба АПЗ.
Согласно информации, Алексей Федурин начал свою трудовую карьеру молодым парнем на предприятии в 2014 году. Интерес к металлообработке у него был с детства, поскольку его отец также работал токарем на заводе.
После окончания приборостроительного колледжа и службы в армии Алексей устроился токарем в цех №53 АПЗ на участок токарных универсальных станков. Под руководством опытного наставника Алексея Харькова молодой токарь проявил себя ответственным, исполнительным и инициативным рабочим.
В итоге в настоящее время Алексей Федурин уже сам является наставником и обучает токарному ремеслу двух молодых сотрудников АПЗ.
"Сегодня Алексею Федурину доверяют обработку одних из самых сложных прецизионных деталей, которые выпускает цех. Он проявляет нестандартный подход к работе, сам придумывает и изготавливает оснастку. Всегда активно участвует в освоении новых изделий. Сегодня в цех приходит много молодежи, и Алексей является примером для новых ребят", - отметил замначальника цеха №53 Александр Горшков.
Ранее сообщалось, что студенты Нижегородского государственного инженерно-экономического университета из Княгинина прошли на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику.
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