"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о необходимости своевременной подготовки жилых и нежилых объектов к зиме Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" по состоянию на 17 июля проверил готовность половины нежилых объектов и многоквартирных домов (МКД) Дзержинска и Кстова к отопительному сезону 2023-2024 гг. По результатам проверки руководителям ряда организаций были выданы предписания для устранения недочетов.

Проведение мероприятий по техническому обслуживанию внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения является необходимым этапом, чтобы отопительный период прошел в штатном режиме. В перечень обязательных мероприятий по подготовке объекта к зиме входят в том числе:

1) гидравлические испытания внутридомовой системы отопления для поиска дефектов и их устранение;

2) промывка внутридомовой системы отопления;

3) настройка системы автоматического регулирования подачи горячей воды.

Особое внимание "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание на работу общедомовых приборов учета тепловой энергии, установленных в МКД (ОДПУ). Исправность и допуск в эксплуатацию ОДПУ – гарантия правильного расчета платы за отопление на основании потребления тепловой энергии. Если ОДПУ установлен, но не введен в эксплуатацию, вышел из строя, не поверен в срок, то плата за коммунальную услугу отопление будет рассчитываться не по показаниям ОДПУ, а по среднему потреблению и нормативу. Поэтому очень важно, чтобы во время отопительного сезона ОДПУ был в рабочем состоянии. Информация о многоквартирных домах, где неисправны ОДПУ, размещена на сайте Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в разделе в разделе "Информация для клиентов".

Полный перечень работ по подготовке МКД к зиме можно посмотреть на сайте в разделе Проверь УК (esplus.ru).

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает о проведении ежегодной акции "Лучшая управляющая организация" среди исполнителей коммунальных услуг в Дзержинске и Кстовском муниципальном округе. Заявки на участие в ней принимаются до 25 июля 2023 г. Двум победителям акции будут вручены сертификаты строительного гипермаркета на 30 тысяч рублей каждый. С условиями акции можно ознакомиться на сайте novgorod.esplus.ru, по телефону 8 (800) 600-03-90 и в офисах обслуживания АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Дзержинске и Кстове.