Нижегородский филиал "Т Плюс" готов рассмотреть возможность использования биотоплива из древесного сырья

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" готов рассмотреть возможность использования биотоплива из древесного сырья на своих электростанциях. Об этом сообщил директор филиала Александр Фролов на круглом столе "Биотопливо: настоящее и будущее в Нижегородской области", прошедшем 20 июля в рамках стратегической сессии "Наше богатство".
Модератором круглого стола выступил сенатор Российской Федерации Владимир Лебедев, а его участниками стали представители предприятий лесной промышленности и энергетического комплекса, региональных министерств лесного хозяйства, экологии, энергетики и ЖКХ, других ведомств.
Нижегородская область – лесной регион, имеющаяся сырьевая база позволяет ежегодно производить 1,7 млн куб. метров топливной щепы из дровяной древесины, отходов на лесозаготовках и от производства пиломатериалов. Рациональное использование этого ресурса явилось предметом обсуждения участников круглого стола.
Древесная щепа может заменить мазут в качестве резервного топлива ТЭЦ, пояснил Александр Фролов. Для этого потребуется провести соответствующие технические мероприятия, при этом у "Т Плюс" имеется позитивный опыт использования древесного биотоплива, в частности, в Кировском филиале. Использование возобновляемого источника энергии, каким является биотопливо, взамен минерального – мазута явилось бы важным вкладом в ESG-повестку, считает директор Нижегородского филиала.
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