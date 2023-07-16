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Бизнес

Нижегородский филиал "Т Плюс" готов рассмотреть возможность использования биотоплива из древесного сырья

21 июля 2023 15:22  [96] Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" готов рассмотреть возможность использования биотоплива из древесного сырья на своих электростанциях. Об этом сообщил директор филиала Александр Фролов на круглом столе "Биотопливо: настоящее и будущее в Нижегородской области", прошедшем 20 июля в рамках стратегической сессии "Наше богатство". 

Модератором круглого стола выступил сенатор Российской Федерации Владимир Лебедев, а его участниками стали представители предприятий лесной промышленности и энергетического комплекса, региональных министерств лесного хозяйства, экологии, энергетики и ЖКХ, других ведомств.
Нижегородская область – лесной регион, имеющаяся сырьевая база позволяет ежегодно производить 1,7 млн куб. метров топливной щепы из дровяной древесины, отходов на лесозаготовках и от производства пиломатериалов. Рациональное использование этого ресурса явилось предметом обсуждения участников круглого стола.

Древесная щепа может заменить мазут в качестве резервного топлива ТЭЦ, пояснил Александр Фролов. Для этого потребуется провести соответствующие технические мероприятия, при этом у "Т Плюс" имеется позитивный опыт использования древесного биотоплива, в частности, в Кировском филиале. Использование возобновляемого источника энергии, каким является биотопливо, взамен минерального – мазута явилось бы важным вкладом в ESG-повестку, считает директор Нижегородского филиала.

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Теги:
Т Плюс
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