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Общество

Круглый стол на тему интеграции новых территорий в культурно-образовательное пространство РФ прошёл в Думе Нижнего Новгорода

21 июля 2023 15:33  [74] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода 20 июля состоялся круглый стол на тему "Интеграция новых территорий в культурное и образовательное пространство РФ: взаимодействие власти, вузов и молодёжи на региональном и муниципальном уровнях". Мероприятие было организовано в рамках грантового проекта Президентского фонда культурных инициатив "Русская мечта: Донбасс".

Во встрече приняли участие представители НГЛУ, Луганского государственного педуниверситета (ЛГПУ) и Донецкого государственного университета (ДГУ), а также Молодёжной палаты при Гордуме и Молодёжных парламентов новых территорий.

Зампредседателя постоянной комиссии нижегородской Думы по местному самоуправлению Татьяна Скоробогатова отметила значимость первоначальной миссии проекта – интеграции новых территорий в общекультурное пространство России.

"Я часто бываю в освобождённых регионах и вижу, как люди стремятся развивать свои территории, привносить что-то новое в свою жизнь. И, конечно, активная и инициативная молодёжь должна стать "двигателем" для этого. Нижегородская область является лидером по многим направлениям и сферам, поэтому мы с большим удовольствием готовы делиться накопленным опытом. Тем более в этом году наш регион носит достойное звание Молодёжной столицы России. Мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности и ресурсы для укрепления русского мира, поддержки и развития талантливой молодёжи, организации условий для обмена опытом в преподавательской и студенческой среде, реализации социально значимых проектов в различных областях", – заявила депутат.

На мероприятии были подняты вопросы о реализации возможных совместных образовательных сетевых программ, научно-педагогических и студенческих обменов, социально значимых проектов в самых разных сферах с целью поддержки талантливой молодёжи.

Ректор НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Жанна Никонова отметила, что в рамках круглого стола были намечены векторы совместной деятельности - а далее предстоит большая работа по определению конкретных мероприятий.

Ректор ЛГПУ Жанна Марфина в свою очередь согласилась, что совместная работа позволит достичь больших высот в воспитании молодёжи.

"Сегодня мы говорим о серьёзных вехах, которые произошли в новейшей истории нашей страны. И в этих условиях одним из серьёзнейших вопросов является воспитание нашей молодёжи. Надеюсь, что дружба, которая зародилась сегодня на Нижегородской земле, будет очень продуктивной и взаимовыгодной", – сказала она.

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Теги:
Гордума Круглый стол Молодежь
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