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Экономика

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых и допустил её дальнейший рост

21 июля 2023 16:47  [86] Экономика

Совет директоров Центробанка впервые за 10 месяцев повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Решение об этом принято на заседании 21 июля, сообщила пресс-служба Банка России.

Напомним, ключевая ставка ЦБ РФ играет роль ориентира для ставки по кредитам коммерческих банков. В сентябре 2022 года регулятор снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%. Это было обусловлено продолжающейся дефляцией.

В Центробанке обратили внимание, что текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчёте на год и продолжают расти. А увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе и в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это увеличивает устойчивое инфляционное давление в экономике, подчеркнули представители регулятора.

"Проводимая денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году", — заявили в пресс-службе.

Также в ЦБ допускают, что в перспективе ключевая ставка будет ещё увеличена для стабилизации инфляции. 

Специалисты ведомства прогнозируют, что годовая инфляция в России в 2023 году составит 5,0–6,5% и вернётся к 4% в 2024 году.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" финансовый аналитик, к.э.н. Михаил Беляев, повышение ставки может негативно отразиться на остальных сторонах жизни, в том числе, вероятно, вырастет ценник в магазинах. Он подчеркнул, что коммерческие банки ориентируются на эту ставку при кредитовании физических лиц и промышленности. Поэтому при её повышении увеличивается стоимость кредита для клиентов финансовых организаций.

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Теги:
Банки ЦБ РФ экономика
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