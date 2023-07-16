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Спорт

Более 70 любителей шахмат приняли участие в турнире в рамках марафона "Сила России" в Нижнем Новгороде

21 июля 2023 17:24  [79] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

На базе спортшколы №9 Нижнего Новгорода прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. Соревнования по интеллектуальному  спорту состоялись в рамках Всероссийского партийного марафона "Сила России" и работы комиссии по развитию  физкультуры и спорта Нижегородского регионального отделения "Единой России". 

Перед началом турнира участники смогли познакомиться с  частной   коллекцией шахмат Юрия Лужавина. Среди раритетов - шахматы 19 века из Англии, а также шахматы 1904 года "Режанс", янтарные шахматы и костяные шахматы из Якутии, "кремлевские шахматы" и выпущенные к Олимпиаде-80. 

В праздничном блицтурнире приняли участие более 70 спортсменов и любителей шахмат из Нижнего Новгорода, Ульяновска и Архангельска. Возраст участников от 6 до 73 лет. 

"Всегда есть люди, которые нас объединяют, которые помогают нам состояться в большой взрослой жизни, приобщают нас к спорту, особенно к такому непростому виду как шахматы, где надо думать, принимать взвешенные решения. Порой именно хорошо продуманные взвешенные решения помогают нам в жизни. Также приятно, что сегодня в этой школе появилась удивительная коллекция, где можно прочувствовать и посмотреть историю, которая показывает нам развитие шахмат в мире. Я верю в то, что ребята, которые здесь сегодня в зале, они обязательно вырастут грамотными, настоящими патриотами нашей страны. Желаю успешного турнира, побед и дальше двигаться к тем намеченным целям, которые вы для себя ставите", - обратился к участникам председатель комиссии по развитию  физкультуры и спорта регионального отделения "Единой России", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов. 

Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.

Напомним, "Единая Россия" запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон "Сила России". В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

В Нижегородской области организаторами марафона выступают региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.  

Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов. 

Поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является  одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

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Теги:
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