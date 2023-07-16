Сильные дожди прогнозируют в Нижнем Новгороде и районах области вечером 21 июля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, архив

Сильные дожди прогнозируют в Нижнем Новгороде и районах области вечером 21 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидаются ливни, отдельные порывы юго- западного ветра 16-21 м/с, с сохранением неблагоприятной погоды ночью 22 июля.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением объектов ЛЭП и линий связи.

Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушения слабоукрепленных конструкций и кровель зданий, падения деревьев.

На дорогах региона прогнозируется увеличение количества ДТП. Также вероятны отдельные подтопления участков местности, автодорог, низководных мостов.

В региональном МЧС всем нижегородцам рекомендуют не находиться рядом с объектами ЛЭП, деревьями, легкими постройками. При обрыве провода необходимо сообщить в местную администрацию и указать место обрыва.

Ранее сообщалось, что движение трамваев №417 и троллейбусов №25 временно приостановлено в Нижнем Новгороде из-за дождя.

