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Общество

Закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в России

21 июля 2023 18:46  [86] Общество

Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума РФ в заключительном третьем чтении приняла законопроект о краткосрочных полисах ОСАГО. Согласно документу, теперь их можно будет оформлять даже на один день.

Автор поправок к проекту о гибкой системе тарификации для полисов ОСАГО, член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв в беседе с телеканалом "360" отметил, что принятие этого законопроекта стало важным позитивным сигналом в первую очередь для отрасли такси и для её диалога со страховым сообществом.

В настоящее время такси представляет одну из основных отраслей, обеспечивающих и поддерживающих частичную занятость в России, отметил парламентарий.

По словам Толмачёва, существенная категория водителей занимается перевозками для дополнительного заработка — в свободное от основной работы время. Законопроект особенно важен именно для них, указал он.

"Мы предлагаем дневные полисы ОСАГО, которые поддержат формат частичной и временной занятости — чтобы водители покупали полисы на периоды, когда действительно выходят на линию, и не отказывались от входа в профессию, где пока есть только дорогие специализированные полисы на год", — подчеркнул депутат.

Для водителей, выполняющих заказы в такси на постоянной основе, по оценке Толмачёва, подспорьем будут полисы, оформленные на месяц. Этот формат страхования позволит распределить финансовую нагрузку в течение года без необходимости копить на ежегодную выплату.

Немаловажно, как именно страховой рынок будет внедрять новые форматы на практике.

"Ожидаем, что для страховщиков это станет путем к новым продуктам, свободная ниша, в которой уже сформирован огромный спрос целого рынка, и выиграет тот, кто эту нишу займёт", — заключил он.

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Теги:
Автомобили Страхование
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