Нижегородские предприниматели получили финансовую поддержку на 23,6 млрд рублей при помощи Национальной гарантийной системы Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Малый и средний бизнес Нижегородской области получил финансовую поддержку при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, на общую сумму более 23,6 млрд рублей (по состоянию на 13 июля). Об этом стало известно в ходе открытого диалога предпринимателей региона с заместителем генерального директора Корпорации МСП Андреем Железняковым и заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном, которая состоялась в технопарке "Анкудиновка" 21 июля.

Встреча была организована в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам Андрея Саносяна, нижегородские предприниматели стремятся развивать свое дело, используя весь доступный для этого инструментарий.

"Мы регулярно организуем встречи с бизнесом, рассказываем о новых возможностях, отвечаем на вопросы, но есть тонкости, которые намного эффективнее обсуждать с федеральными коллегами напрямую. Встречи с участием Корпорации МСП мы проводим уже второй год подряд, и опыт показывает, что они помогают нашим предпринимателям оперативно получить нужную и актуальную информацию", - сказал заместитель губернатора.

Объем финподдержки при помощи НГС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти в 3,5 раза и уже превысил показатель за весь 2022 год. Финансирование привлекли более 360 компаний региона.

"Инструменты гарантийной поддержки помогут в случае нехватки или недостаточности залогового обеспечения, в том числе по программам льготного кредитования, На сегодня для предпринимателей действует четыре таких программы: "1764", ПСК, программа для инновационных компаний под три процента, а также для реализации инвестпроектов под 3,5-5 процентов годовых", – отметил Андрей Железняков.

Компании из сферы МСП Нижегородской области с начала 2023 года (по данным на 13 июля) получили финансовую поддержку по программе стимулирования кредитования (ПСК), которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России, на общую сумму почти 4 млрд рублей. Финансирование таким образом привлекли более 180 предпринимателей региона, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По стартовавшей в августе 2022 года программе льготного инвесткредитования (ПСК+1764), оператором которой является Корпорация МСП, 37 компаний Нижегородской области (по данным на 13 июля текущего года) получили на новые инвестиционные проекты долгосрочное финансирование на общую сумму более 4,1 млрд рублей.

Помимо этого, в ходе мероприятия обсудили возможности программ «выращивания» потенциальных МСП-поставщиков, сервисов и услуг Цифровой платформы МСП.РФ и меры поддержки, которые оказываются в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, общую информацию обо всех мерах поддержки бизнеса можно получить в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели увеличили продажи крупнейшим заказчикам в 2022 году почти на 17%.