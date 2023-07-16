Житель Балахны перевел мошенникам почти миллион рублей Происшествия

Житель Балахны стал очередной жертвой мошенников, представляющихся сотрудниками банка.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 46-летний потерпевший получил звонок на телефон от неизвестного, который представился банковским служащим.

Аферист сумел убедить мужчину, что на его имя якобы пытаются оформить кредит.

Для обеспечения финансовой безопасности злоумышленник предложил перевести средства на безопасный счет.

Потерпевший поверил мошенникам, выполнил все инструкции аферистов по телефону и удаленно перевел злоумышленникам почти 950 тыс. рублей.

Лишь в моменте, когда связь прервалась, мужчина осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбуждено дело, мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что трое нижегородцев лишились более 1 млн рублей вместо заработка на инвестициях.