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Общество

Тематическая подсветка будет работать на телебашне Нижнего Новгорода 22-23 июля в честь заплыва X-WATERS VOLGA

22 июля 2023 10:24  [51] Общество
Фото: Нижегородский филиал РТРС

Фото: Нижегородский филиал РТРС

Тематическую архитектурно-художественную подсветку, посвященную проведению в Нижнем Новгороде седьмого Международного заплыва на открытой воде X-WATERS VOLGA 2023, включат на телебашне Нижнего Новгорода в эти выходные. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Праздничную иллюминацию можно будет увидеть в субботу 22 июля, а также в день заплыва - 23 июля, с 21.30 до 00.00.

Грани высотной доминанты города украсит сине-голубая динамическая подсветка, символизирующая речные волны. Также на световом панно появятся элементы фирменной символики мероприятия, а на медиаэкране пойдет бегущая строка: "Самый массовый заплыв в России" и фраза-логотип "Нижний Новгород - Молодежная столица России".

X-WATERS Volga 2023 - крупнейший по числу участников российский заплыв на открытой воде (2017, 2018, 2019, 2021 и 2022 годы).

Ранее сообщалось, что специальная тематическая подсветка в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса Москва - Нижний Новгород появится на телебашне в столице Приволжья.

 

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Теги:
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