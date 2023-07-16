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Общество

Вячеслав Царегородцев: "Дистанционное электронное голосование очень удобно для людей с ограниченными возможностями"

22 июля 2023 11:20  [101] Общество

Специалист в сфере тифлоинформационных технологий, юрист, менеджер социальных проектов и тренер цифровой грамотности Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" Вячеслав Царегородцев прокомментировал применение на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Мы уделяем большое внимание повышению цифровой грамотности людей с ограниченным зрением. Незрячие люди всю информацию воспринимают не зрительно, а на слух. И для того, чтобы можно было прочитать информацию с экрана компьютера, были созданы специальные программы - так называемые скринридеры, или программы экранного доступа. Они отслеживают положение компьютерного курсора, считывают находящийся под этим курсором текст и специальным синтезатором речи воспроизводят этот текст голосом через колонки или наушники. Таким образом может быть считана и озвучена практически любая текстовая информация.

С помощью современных технологий незрячий пользователь может считывать информацию на сайтах, в мобильных приложениях, они облегчают доступ и к государственным сервисам – таким, как Госуслуги. Я сам инвалид по зрению и активно использую сервисы органов власти именно в электронном формате.

Дистанционное электронное голосование как один из государственных сервисов очень удобно для людей с ограниченными возможностями. Незрячему человеку не надо никуда ходить, изучать новый маршрут. У него есть возможность спокойно, в комфортных условиях, без суеты, изучить информацию о кандидатах, прочитать ее несколько раз, посмотреть дополнительную информацию в интернете перед тем, как сделать  свой выбор. А самое важное - дистанционное электронное голосование даёт возможность сделать самостоятельный выбор", - отметил Вячеслав Царегородцев.

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