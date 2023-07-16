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Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в программе "МСП: Акселератор индустрии красоты"

22 июля 2023 12:14  [35] Бизнес

Нижегородские предприниматели могут принять участие в обучающей программе "МСП: Акселератор индустрии красоты", организованной Корпорацией МСП в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Программа первого специализированного продукта разработана с учетом специфики отрасли и ориентирована как на предпринимателей из бьюти-сферы, занимающихся как салонными услугами красоты (имидж-студии, ногтевой сервис, парикмахерские услуги, SPA, лечебная косметология и пр.), так и на производителей косметических средств, владельцев спортивных и массажных центров.

Участников ждет 2,5 месяца интенсивной работы, которая завершится очным демо-днем. Опытные эксперты в сфере красоты и косметического обслуживания помогут создать долгосрочную стратегию развития бизнеса, определить "узкие места" и потенциальные точки роста. Предприниматели получат дополнительные инструменты развития бизнеса, с помощью которых смогут увеличить количественные и улучшить качественные показатели.

Прокачать свой бизнес смогут предприниматели из следующих сфер:

·     фитнес-индустрия,

·     мастера по уходу за волосами,

·     студии макияжа,

·     производство косметологических средств и оборудования,

·     косметология,

·     салоны красоты.

Индустрия красоты - это обширный и востребованный рынок, который постоянно меняется. В нем появляются все новые направления, тренды, растет конкуренция. Поэтому владельцам компаний и их командам важно развивать профессиональные навыки и бизнес-компетенции.

Акселератор - это уникальная площадка для роста бизнеса и развития предпринимательских компетенций, возможность получить новые полезные контакты и презентовать свои продукты и результаты перед потенциальными инвесторами. Опытные наставники изнутри знают сферу и дадут эксклюзивные знания, навыки и опыт, профессиональные рекомендации, необходимые для роста прибыли и масштабирования компании.

Заявки на программу "МСП: Акселератор индустрии красоты" принимаются до 31 августа на Цифровой платформе МСП.РФ.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Предприниматели
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