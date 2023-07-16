Два человека стали жертвами ДТП около Арзамаса Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 21 июля на трассе "Нижний Новгород - Саратов" в Арзамасском районе.

Как сообщили в региональном УГИБДД, произошло столкновение автомобилей Mazda и Lada.

В результате аварии на месте скончались 38-летний и 34-летний мужчины, управлявшие автомобилями.

Ранее сообщалось что один человек погиб и пятеро получили травмы в результате аварии с участием такси на Гребном канале в Нижнем Новгороде.