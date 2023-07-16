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Общество

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области

22 июля 2023 14:50  [87] Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут профориентационные мероприятия для безработных граждан.

26 июля запланирована встреча в нижегородском филиале государственного фонда "Защитники Отечества" (ул. Славянская, 8) - с 10.00 до 11.00. Также здесь пройдет занятие по социальной адаптации "Эффективное резюме" - с 10.00 до 14.00.

Занятия по социальной адаптации помогают определить основные трудности в поиске работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству. На занятиях безработных граждан научат грамотно составлять профессиональное резюме, освоить навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и разработать стратегию поиска работы. Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их скорейшему трудоустройству.

28 июля консультации будут проводиться в Кстовском филиале Нижегородского центра занятости населения (г. Кстово, пл. Ленина, д. 2а) с 9.00 до 10.00.

Будут организованы групповые консультации профессионального психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также, при необходимости, смены направления сферы деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению успешного резюме и прохождению собеседования.

В рамках мероприятия психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни, даст советы по подготовке к собеседованию и работе.

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Теги:
Занятость и безработица
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