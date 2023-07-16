Первая экскурсия "Прогулки по Дружному Нижнему с городовым" собрала более 70 участников Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 70 человек стали участниками первой экскурсии "Прогулки по Дружному Нижнему с городовым". Пешая познавательная экскурсия прошла по знаковым местам города. Историю и интересные факты гостям рассказал городовой. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

"Нижний Новгород - многонациональный город, в нем проживают представители 118 национальностей, и администрация города проводит большую работу по укреплению межнациональной дружбы. Для этого создан, например, межконфессиональный консультативный совет, который возглавляет глава города Юрий Шалабаев, где и возникла идея создания туристического проекта, посвященного истории, дружбе представителей разных народов и культур. Нам есть, что рассказать. Уверен, экскурсии будут пользоваться популярностью у нижегородцев и гостей города", - отметил начальник отдела по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений департамента социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода Илья Барсков.

Первая экскурсия длилась 2,5 часа и прошла по маршруту протяженностью 1,4 км - Церковь Вознесения Господня – Студенческий мост – Грузинская улица – Синагога – Большая Покровская улица – Холодный переулок – Церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

Как рассказал городовой, куратор экскурсионных программ АНО "Центр туризма и организации безопасности "Горький" Алексей Никифоров, проект будет интересен как гостям города, так и самим нижегородцам. "Маршрутов будет несколько, первая экскурсия прошла по центральному маршруту. Мы познакомились с православным храмом, с синагогой, католическим храмом. В будущем будем маршруты дополнять", - сказал он.

"Я считаю, что эта экскурсия очень важна для укрепления дружбы народов в нашем Нижнем Новгороде. На этой экскурсии мы познаем другие народы, другие культуры, другие религии, которые есть в нашем Нижнем Новгороде. И познавая другой народ, мы становимся ближе и начинаем друг друга понимать", - рассказал участник первой экскурсии представитель общественной организации Местная Чувашская национальная культурная автономия Нижнего Новгорода Петр Иванов.

"У каждого народа в городе есть свои места, здания, к которым интересно прикоснуться, о которых люди из других регионов не знают. Поэтому эти экскурсии – это потрясающая идея, и я даже для себя сегодня очень много узнала не только про свою культуру, но и про другие. Я надеюсь, что это будет не единственная экскурсия, они будут разноплановые, потому что город у нас очень большой. И, надеюсь, в следующий раз больше наших активистов, больше наших земляков сможет сюда прийти", - отметила участница экскурсии, председатель Мордовской автономии Нижнего Новгорода Елена Панова.

Планируется, что экскурсии в рамках проекта будут проходить ежемесячно, анонсы и ссылка на регистрацию будут размещены в группе "Дружный Нижний" в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде действует Межконфессиональный консультативный совет под председательством главы города Юрия Шалабаева. Члены совета обсуждают и формируют Комплексный план по развитию и укреплению межнациональных отношений. В план 2023 года вошло более 250 мероприятий, среди которых круглые столы, семинары, фестивали и иные мероприятия, посвященные вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия, с привлечением представителей религиозных, национальных организаций, научной общественности и администрации города Нижнего Новгорода.