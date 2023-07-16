Выставка наивного искусства "НАИВ…НО" проходит в Центре деловой и правовой информации Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Выставка наивного искусства "НАИВ…НО" проходит в Центре деловой и правовой информации, сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

"Выставка продолжает традиции Недели наивного искусства, которая впервые проводилась в библиотеке в 2019 году на средства муниципального гранта в рамках марафона культурных событий "Культурный район". С тех пор выставка наивного искусства проводится уже в четвертый раз и неизменно вызывает интерес нижегородцев.Этот проект разработан библиотекарями Централизованной библиотечной системы Автозаводского района, которые намерены развивать его и дальше", - отметили специалисты департамента культуры.

В этом году в экспозиции представлены работы любителей и профессионалов в жанре наивизм и ар-брют. Изюминками нынешней выставки стали – картина известной представительницы школы наивизма москвички Екатерины Медведевой. Центральное место в экспозиции занимают картины нижегородского наивиста Владимира Мизинова, которые несколько лет назад были переданы его родственниками в дар библиотеке.Также на выставке представлены работы Владимира Гепалова, Константина Белоусова, Мурата Юсупова, Аркадия Перенова и других художников.

На церемонии открытия участники выставки "НАИВ…НО", рассказали о себе и своих работах, а также о главном правиле настоящего наивиста – желании рисовать. Участники выставки отметили, что один из плюсов наивного творчества – необязательность знания основ академической живописи и классических приемов, главное – эмоции и творчество, а основной принцип: "Хочу и рисую!".

В рамках открытия выставки состоялось награждение участников районного конкурса плакатов "Читать обязательно!", который проводился с 10 апреля по 20 июня 2023 года в библиотеках Автозаводского района. Победителей этого творческого соревнования было решено наградить именно на открытии выставки "НАИВ…НО", так как плакаты, призывающие любить книги и чтение, были созданы, в основном, непрофессионалами, теми, кто любит рисовать, но не учился этому специально. Главной целью конкурса стала популяризация чтения среди молодёжи с помощью инструментов визуальной культуры.

Выставка "НАИВ…НО" будет работать до 31 августа по адресу: пр. Кирова,6.

Как сообщил ранее глава города Юрий Шалабаев, четвёртая в Нижнем Новгороде модельная библиотека с современным оборудованием открыла двери для читателей на бульваре Академика Королёва, 10 в Советском районе. Работы проходили в рамках национального проекта "Культура". По словам мэра, вслед за модельной библиотекой на бульваре Академика Королёва, 10 в скором времени откроется ещё одна, также в Советском районе.

"Модельные библиотеки – это не те привычные пространства, где можно только взять книгу или почитать её на месте. Современные библиотеки представляют собой большие многофункциональные центры с разнообразным оборудованием и зонами для работы и отдыха. Детям доступны комнаты робототехники, игровой зал с сенсорным полом, книги с любимыми героями. Для взрослых посетителей работает высокоскоростной интернет, компьютеры, переговорная, релакс-зона с удобной современной мебелью, есть доступ к фонду Российской национальной библиотеки и "Литрес". Совсем скоро открываем ещё одну модельную библиотеку, уже пятую в городе", - сказал Юрий Шалабаев.