Фото:
Упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, о происшествии очевидцы сообщили сегодня в 04:15.
20-летняя девушка в компании гуляла по набережной и в какой-то момент упала в воду. Самостоятельно выбраться уже не смогла.
Сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке подошли как можно ближе к пострадавшей и с помощью спасательного круга подняли ее на борт.
Девушка чувствовала себя удовлетворительно и в медицинской помощи не нуждалась.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+