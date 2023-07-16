Упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Упавшую в воду девушку спасли на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, о происшествии очевидцы сообщили сегодня в 04:15.

20-летняя девушка в компании гуляла по набережной и в какой-то момент упала в воду. Самостоятельно выбраться уже не смогла.

Сотрудники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на судне на воздушной подушке подошли как можно ближе к пострадавшей и с помощью спасательного круга подняли ее на борт.

Девушка чувствовала себя удовлетворительно и в медицинской помощи не нуждалась.