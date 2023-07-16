Перечень услуг по нижегородской "Карте Победы" будет расширен Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Перечень услуг по нижегородской "Карте Победы" будет расширен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, в текущем варианте проекта есть определенные недочеты.

Министерству социальной политики региона было поручено расширить перечень услуг по карте.

Результаты корректировки проекта должны быть представлены в ближайшее время.

Напомним, первую "Карту Победы" 27 января 2023 года, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично вручил жительнице блокадного Ленинграда Валентине Александровне Брагиной.

Получить карту можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства при предъявлении паспорта. В 2023 году номинал карты составляет 1 тыс. рублей. Число организаций-партнеров проекта будет увеличиваться. С актуальным списком можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке.