Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 июля 2023 11:16  [1] Перечень услуг по нижегородской "Карте Победы" будет расширен
22 июля 2023 16:12  [300] Первая экскурсия "Прогулки по Дружному Нижнему с городовым" собрала более 70 участников
22 июля 2023 14:50  [420] Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области
22 июля 2023 11:20  [336] Вячеслав Царегородцев: "Дистанционное электронное голосование очень удобно для людей с ограниченными возможностями"
22 июля 2023 10:24  [353] Тематическая подсветка будет работать на телебашне Нижнего Новгорода 22-23 июля в честь заплыва X-WATERS VOLGA
22 июля 2023 09:15  [330] Евгений Люлин: "Тысячи специалистов трудятся на предприятиях государственной, кооперативной, частной торговли, общественного питания"
22 июля 2023 09:00  [307] Глеб Никитин: "Торговля занимает огромное место в жизни нашего общества"
21 июля 2023 18:57  [635] Нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену
21 июля 2023 18:46  [424] Закон о краткосрочных полисах ОСАГО приняли в России
21 июля 2023 18:42  [442] Роспотребнадзор не рекомендует купаться в восьми озерах Нижнего Новгорода
Общество

Перечень услуг по нижегородской "Карте Победы" будет расширен

23 июля 2023 11:16  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Перечень услуг по нижегородской "Карте Победы" будет расширен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, в текущем варианте проекта есть определенные недочеты.

Министерству социальной политики региона было поручено расширить перечень услуг по карте.

Результаты корректировки проекта должны быть представлены в ближайшее время.

Напомним, первую "Карту Победы" 27 января 2023 года, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично вручил жительнице блокадного Ленинграда Валентине Александровне Брагиной.

Получить карту можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства при предъявлении паспорта. В 2023 году номинал карты составляет 1 тыс. рублей. Число организаций-партнеров проекта будет увеличиваться. С актуальным списком можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph