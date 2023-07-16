Нижегородцам представили обновленное мобильное приложение "МЧС России"

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Информационно-аналитический центр МЧС России в рамках выполнения государственного задания по внедрению современных информационных технологий доработал приложение для мобильных устройств "МЧС России".
Так, была добавлена функция быстрого вызова экстренных оперативных служб, а также возможность получения пользователями приложения push-сообщений с экстренной информацией от органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Приложение позволяет подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, получать актуальную информацию о возможных угрозах и рисках. Пользователи могут воспользоваться функцией быстрого набора телефона экстренных оперативных служб "112" или отправить СМС-сообщение. Также приложение поможет определить координаты своего местоположения и копировать их для передачи экстренным оперативным службам.
В разделе "Что делать?" можно найти краткие инструкции, с четкой последовательностью действий и правил поведения в экстренной ситуации. В разделе также есть голосовой помощник, озвучивающий текст статьи при отсутствии возможности держать телефон или прочитать информацию самостоятельно.
Раздел "Оказание первой помощи" содержит сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему при кровотечении, ожоге, травме, сердечном приступе и т.д. до прибытия врачей.
"Карта рисков" содержит ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах и рисках природного и техногенного характера.
В разделе "Проверь свою готовность" собраны актуальные чек-листы по проверке готовности к возможным чрезвычайным ситуациям. Отметив соответствующие шаги, можно посмотреть общий процент готовности и наглядно ознакомиться с недостающими пунктами для координации дальнейших действий.
В разделе "Проверь свои знания" собраны различные тесты, позволяющие проверить знания о действиях в чрезвычайных ситуациях. Результатами прохождения тестов можно поделиться в социальных сетях.
Раздел "МЧС советует" — это хранилище знаний о безопасности. В нем рассказывается о причинах чрезвычайных ситуаций, как их избежать и как подготовиться заранее к возможным действиям. Здесь можно узнать о том, как правильно пользоваться отопительными приборами, как избежать укуса змеи или клеща, как подготовить печь к сезону, как правильно выбрать огнетушитель и т. п.
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