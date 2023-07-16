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Общество

Ремонт на проспекте Ленина в Дзержинске стартовал по нацпроекту БКД

24 июля 2023 09:34  [69] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонтные работы в рамках нацпроекта БКД начались на центральной магистрали Дзержинска - проспекте Ленина.

По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчик уже приступил к демонтажу старого покрытия. На проспекте Ленина уложат два слоя асфальтобетона, в том числе на съездах и в парковочных карманах, а также заменят более 100 люков.

По словам и.о.директора ГУАД Андрея Лежнина, проспект Ленина является важным объектом, поскольку это центральная улица Дзержинска. Все работы запланировано завершить до 1 октября.

Кроме того, одновременно с ремонтом дороги подрядчик приступает к ремонту тротуаров.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, в текущем году в муниципалитете применяется комплексный подход к ремонту и благоустройству. По словам мэра, смысл нацпроекта БКД заключается как в ремонте дорог, так и в комфортном преображении пространства рядом с улицами и проспектами.

Также этим летом в Дзержинске планируется отремонтировать и проспект Циолковского, включая Желнинское кольцо. На время производства работ будет организовано реверсивное движение - подрядчик будет перекрывать по одной из двух полос дороги.

Суммарная стоимость работа по пр. Ленина и пр. Циолковского составляет 180 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дорогу к селу Кистенево в Большеболдинском округе отремонтировали по нацпроекту БКД.

 

 

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Теги:
БКД Дзержинск
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