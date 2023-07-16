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Комоды под телевизор для гостиной, комоды купить в интернет-магазине Divan.ru

24 июля 2023 09:50  [56]

Кто-то может сказать, что комод может стоять только в спальне. С этим можно поспорить и подобрать вариант для гостиной. Вообще, нет никаких ограничений для установки комода в любой комнате. Этот предмет мебели отлично вписывается в любой интерьер и занимает в нем достойное место. Комоды купить в интернет-магазине Divan.ru может каждый желающий. Огромный ассортимент изделий позволяет подобрать вариант, который будет соответствовать всем заявленным требованиям и прослужит ни один десяток лет.

Стилевое оформление комодов для гостиной

Комод позволяет хранить белье, а также в нем может разместиться одежда. Выдвижные ящики позволяют рассортировать вещи. К примеру, если комод будет стоять в гостиной, то в нем можно хранить диски, фотографии, документы и вещи, которые используются постоянно. Но как определиться со стилем и фасадом?

Вопрос стиля очень важен, потому что в гостиную комод покупается отдельно и нужно подобрать вариант, который будет сочетаться с другой мебелью и не станет инородным элементом, который просто занимает место. Хранение вещей в комоде будет систематизировано и проблем с поиском не возникнет.

Что касается стилевого решения, то на сайте Диван.ру https://www.divan.ru/ представлены самые разные варианты. К примеру, можно приобрести комод, который выполнен в классическом стиле. Этот вариант может быть на ножках, а может иметь сплошное полотно, которое делает устройство устойчивым. Подобные варианты имеют богатую отделку. В качестве материала выступает массив дерева.

Внимания заслуживают и мебель, которая выполнена в современном стиле. Материал корпуса – ЛДСП, а также могут использоваться и другие материалы. Подобные изделия имеют четкие линии. В процессе окраски используется только один цвет. Поверхность может быть зеркальной.

Комоды под телевизор отлично смотрятся и в английском стиле. Отличить их можно по массивным ящикам, которые выступают вперед. Могут быть и дверцы, которые, зачастую, сделаны из стекла. Размеры такого комода внушительные.

Современным покупателям нравится и винтажный стиль. Определить такое изделие можно по эффекту состаренности. К тому же, на изделиях установлены антикварные ручки.

Если помещение оформлено в стиле прованс, то на сайте ООО "ДИВАН ТРЕЙД" можно будет найти комод в таком стиле. Изготавливают подобные комоды из натурального дерева, а потом окрашивают в нужный цвет. Декором выступают разнообразные ленточки, а также ручки. Они подбираются с особой тщательностью.

Фото с сайта "ДИВАН ТРЕЙД". divan.ru
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