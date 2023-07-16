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Общество

Первый фестиваль для детей и подростков "Инклюзион – город равных возможностей" прошел в Нижнем Новгороде

24 июля 2023 10:25  [98] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В минувшие выходные в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде прошел первый фестиваль "Инклюзион – город равных возможностей", где дети и подростки сами придумали и создали творческие и образовательные активности под руководством взрослых наставников. 

"Я очень рада, что вместе с подростками у нас получилось организовать такой фестиваль, где поднимается действительно важная тема инклюзии. Пусть "Инклюзион" станет лишь первым шагом в создании большой молодежной инклюзивной площадки. Вместе мы строим город равных возможностей, где каждый может раскрыть свой потенциал и развиваться", - рассказала руководитель городского инклюзивного фестиваля "Инклюзион –  город равных возможностей" Екатерина Новикова. 

Фестиваль стал межрегиональным и объединил школьников из городов Нижний Новгород и Кстово, а также Вязники Владимирской области. Его основная цель –  популяризация инклюзивной культуры равных возможностей среди детей и подростков. А поддержать фестиваль приехали как ребята с ограниченными возможностями здоровья, так и без, а также их родители.

"Фестиваль "Инклюзион" – это доброе и очень символичное для города событие, которое призвано показать, что мы открыты для дружбы, взаимопомощи и готовы воплощать идею инклюзии уже с самых юных лет. Такие мероприятия рождают в новом поколении мысль о том, что у каждого есть равные возможности, и это та молодежь, которой мы гордимся", - отметил соорганизатор фестиваля, депутат городской Думы Нижнего Новгорода и координатор проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" Роман Пономаренко.

В рамках мероприятия работало пять инклюзивных площадок, на которых подростки и их родители принимали участие в спортивных, танцевальных и творческих мастер-классах, мастер-классах по актерскому мастерству и продвижению эко-культуры.

"Хоть фестиваль и называется "Инклюзион", все мы понимаем, что здесь собрались люди с неограниченными возможностями. Поистине вдохновляюсь организаторами и участниками, которые мотивируют действовать. И действительно интересно и ценно, что фестиваль идет из народа", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Соломон Апоян.

"Здорово быть участником этого фестиваля, процесса, праздника. Организаторы поднимают очень важную и нужную тему. Хочется пожелать участникам развития и  движения вперед, пусть все их мечты обязательно сбудутся", - заявила депутат городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, которая встретилась с участниками фестиваля. 

В свою очередь, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор некоммерческой организации "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева подчеркнула, что подобные мероприятия вносят весомый вклад в интеграцию детей с ОВЗ в социум, а также учат ребят толерантности и взаимовыручке.

"Очень важно проводить такого рода мероприятия, в рамках которых создаются все условия для взаимодействия и общения ребят без каких-либо ограничений. Организаторам фестиваля, в частности НРОО "Ковчег", которые не понаслышке знакомы с проблемами людей с ОВЗ, удалось создать по-настоящему открытый, теплый и уютный праздник для всех нижегородцев", - подчеркнула она.  

Фестиваль завершился общим песенным гимном, который стал настоящим символом объединения и дружбы всех участников и гостей фестиваля. Каждый участник получил подарки и ценные призы в рамках партийного проекта "Единая страна – доступная среда".

Заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Жанна Судаева обратила внимание на то, что мероприятие получилось народным и вышло на межрегиональный уровень, а также поблагодарила организаторов за выбор площадки в Ленинском районе. А активную поддержку в проведении фестиваля оказала Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода, на площадке которой и было организовано мероприятие. 

"Здорово, что у нас креативная и активная молодежь, от которой идут такие инициативы. А наши площадки, в свою очередь, всегда открыты для этих замечательных мероприятий", - отметил начальник сектора культурно-массовой деятельности Сергей Томилин. 

Напомним, что фестиваль "Инклюзион – город равных возможностей" одержал победу в конкурсе общественных инициатив "СВЕТИ", организатором которого является АНО "ЦПСП НН" при поддержке администрации Нижнего Новгорода.

Отметим, что доступность социальных институтов, активное участие в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".   

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Теги:
Дети Единая Россия Фестиваль
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