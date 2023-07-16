Прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва начался с 24 июля Общество

Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа 2023 года смогут через портал Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно.

Компании необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры РФ до 11 августа через Госуслуги. От одной организации может быть несколько списков. Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Основные критерии, которым должны отвечать ИТ-специалисты для отсрочки: российское гражданство, мужской пол, возраст — от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня, работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года.

При этом требование к стажу сотрудника не предъявляется, если он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

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