Квесты, эстафеты и мастер-классы: в парке им. А.С. Пушкина состоялся фестиваль семейных ценностей и традиций "ПРО-Движение" Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

22 июля в парке им. А.С.Пушкина Нижнего Новгорода состоялся фестиваль семейных ценностей и традиций "ПРО-Движение". Мероприятие направлено на укрепление семейных связей, создание и поддержку семейных традиций, проведение совместного досуга.

Десятки семей с самого утра принимали участие спортивных эстафетах, творческих и танцевальных мастер-классах. Для участников фестиваля также был организован семейный квест по восьми тематическим станциям, на каждой – познавательные и развлекательные задания.

"Накал страстей и здоровый соревновательный дух царил на протяжении всего праздника. Мужчины мерились силами, дети проявляли смекалку и ловкость в веселых эстафетах, танцевали бачату и латину. Приятным сюрпризом стало, то, что за прохождение квеста мы получили второе место. Это настоящий семейный отдых, мы получили море положительных эмоций", — поделилась впечатлениями семья Унжаковых – команда Саша и Наташа.

Организаторами фестиваля выступили: правительство Нижегородской области, Дом народного единства, Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия", сеть комфорт фитнесс-клубов "Gold`s Fitness" при поддержке администрации г. Нижнего Новгорода, проекта "Социальный участковый", Нижегородской государственной областной детской библиотеки имени Т.А.Мавриной, студии растяжки "FORMA".

"Семейный фестиваль получился потрясающий. Каждая семья показала командный дух и сплоченность. Совместные интеллектуальные и познавательные квесты, спортивные эстафеты, творческие мастер-классы на свежем воздухе — это то, что помогает воспитать в детях понимание ценности семьи, создаёт истинную атмосферу любви и благополучия. Надо обязательно поддерживать семьи такими мероприятиями, чтобы они больше проводили времени вместе", - сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

"Наш Штаб общественной поддержки с удовольствием поддерживает и выступает организатором таких семейных активностей. Причем не только на свежем воздухе. На нашей площадке мы проводим бесплатные мастер-классы, встречи с интересными людьми, врачами, садоводами, организовываем выставки местных мастеров. К нам приходят целыми семьями, школьными и молодежным группами. Фестиваль семейных ценностей и традиций – еще одна возможность получить заряд здоровья, бодрости и хорошего настроения", - отметил заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Шамиль Мансуров.

Социальные участковые тоже внесли свой вклад– приглашали на праздник нижегородцев, а также поддерживали их активность на площадках парка.

"Наш проект призван объединить неравнодушных жителей, помочь им поверить в себя, дать импульс к добрым делам. Организаторы фестиваля тоже хотят сплотить людей, и это надо приветствовать. По сути, у нас общая цель. Будем двигаться к ней и обязательно добьемся результата", - уверена социальный участковый Василина Сергеева

Самые активные семьи получили приятные подарки: билеты в аквапарк "Океанис" и зоопарк "Лимпопо", сладкие подарки, гостевые абонементы на всю семью в фитнес-клуб, сувениры. В завершение фестиваля семейных ценностей и традиций выступили нижегородские музыканты Андрей Покровский и Чайный.