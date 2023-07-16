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Происшествия

Девочка погибла на ж/д путях в Нижегородской области в минувшее воскресенье

24 июля 2023 11:47  [166] Происшествия

Фото: Центральное МСУТ СКР

В минувшее воскресенье, 23 июля, в Нижегородской области произошла очередная трагедия на железнодорожных путях: пассажирский поезд сбил девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно информации, ЧП случилось на 168 километре перегона "Веселей-Лукоянов" Горьковской железной дороги: несовершеннолетняя местная жительница перебегала железнодорожные пути перед поездом и была травмирована.

Как сообщили в ведомстве, скорая помощь доставила ребёнка в больницу, где девочка скончалась от полученных травм.

Центральное МСУТ СКР по факту железнодорожного травмирования возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

Стоит отметить, что это второе происшествие на ж/д путях в регионе, зафиксированное накануне. Так, в 8:30 утра на 382 км 1 пк перегона "Ильино-Сейма", расположенном в Володарском районе, электропоездом был смертельно травмирован местный житель. Машинист поезда для предотвращения наезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

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Теги:
Железная дорога Транспорт
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