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Общество

Доброволец из Чкаловска: "Иду защищать страну с боевым настроем - мы же мужчины!"

24 июля 2023 13:45  [102] Общество
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Около 100 добровольцев из Нижегородской области 21 июля отправились на прохождение боевого слаживания для участия в специальной военной операции.

Все они заключили контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил РФ. Процедура оформления, по словам добровольцев, занимает 1-2 дня. Сориентироваться помогает специальный буклет-навигатор по прохождению всех установленных процедур, таких как медицинская комиссия, тестирование и заключение военного социального контракта.    

"Контракт заключил быстро, вся процедура заняла у меня полдня", - рассказал 22-летний контрактник из Чкаловска.

Во время отправки с добровольцами пообщался заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Проводить их также пришли священнослужители.

"Вы уже сделали мужественный шаг. Будьте и дальше мужественными. Мы будем искренне молиться за вас. И вы верьте в Бога, с Божьей помощью всё получится", - напутствовал добровольцев отец Дмитрий Морозов из храма в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина.

Как отметили сами добровольцы, когда над страной, родными и близкими нависла реальная угроза, мужчинам нужно принять решение и встать в строй.

"Кто-то должен на заводе работать, а кто-то - Родину защищать. Я не просто добровольно иду на спецоперацию - от брони на работе отказался, чтобы защищать свою Родину и братский славянский народ", - поделился 34-летний житель Сарова.

Среди контрактников есть и те, кто уже побывал на специальной военной операции и готов снова взять в руки оружие.

"Иду защищать страну с боевым настроем - мы же мужчины! Кроме нас, некому. Я воевал в ЧВК "Вагнер" 4 месяца, а теперь заключил официальный контракт с Минобороны. Хочу в дальнейшем связать свою жизнь с военной службой, потому что здесь – соцгарантии, всё честно, по-белому", - рассказал 22-летний доброволец из Чкаловска. 

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата 200 тысяч рублей для добровольцев, отправляющихся служить в именные подразделения Нижегородской области. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку контрактников к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Несмотря на все меры государственной и региональной поддержки, большинство контрактников, как они сами говорят, идут служить не из-за материальной помощи, а из идеологических соображений.

"Те люди, которые в 1941 году пришли в военкоматы, совсем ведь не за деньгами приходили. Я думаю, что и сейчас большинство идет служить не ради денег. Поддержка финансовая если будет – хорошо, но мы и так бы это сделали", - отметил 49-летний доброволец из Заволжья.

Подробную информацию о службе по контракту, формируемых в Нижегородской области подразделениях, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

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Теги:
Армия Военные СВО
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