Медосмотр в нижегородских "Поездах здоровья" с начала года прошли почти 31 тыс. человек Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Медосмотр в нижегородских "Поездах здоровья" с начала 2023 года прошли более 30,7 тыс. человек, также было проведено около 55 тыс. медицинских консультаций специалистами мобильных поликлиник.

Главный врач Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко Сергей Богданов отметил, что благодаря работе "Поездов здоровья" с начала года в регионе было впервые выявлено более 9 тысяч заболеваний, включая 185 случаев новообразований.

По итогам проведенных выездных мероприятий на дополнительное обследование направлены 19 530 человек, на госпитализацию – 2 042 пациента.

Также мобильно-диагностические комплексы оснащены всем необходимым оборудованием для проведения базовых исследований.

"За неполные семь месяцев сотрудниками больницы проведено свыше 108 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Эти данные включают в себя 12,1 тысячи флюорографий, 10,7 тысячи электрокардиографий, 10,6 тысячи различных ультразвуковых исследований, свыше 32,5 тысячи лабораторных исследований. Также более 6 тысяч пациенток сделали маммографию", - добавил Сергей Богданов.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что работа "Поездов здоровья" существенно повышает доступность высококвалифицированной специализированной медицинской помощи, что особенно важно для пожилых и маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" с начала года посетили уже 422 населенных пункта.