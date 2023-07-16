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Сотрудники "Волгаэнерго" приняли участие в Х-Waters Volga 2023

24 июля 2023 15:52  [81] Спорт
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

23 июля в Нижнем Новгороде состоялся массовый заплыв Х-Waters Volga 2023. В мероприятии приняли участие 13 сотрудников "Волгаэнерго". В рамках заплыва через Волгу они смогли испытать себя на одной из трех дистанций: 1, 3 и 5 км.

Заплыв Х-Waters Volga привлек к участию в этом году около двух тысяч пловцов из 170 городов России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Эстонии. Мероприятие стало проверкой физических и моральных возможностей участников.

"В прошлом году впервые принял участие в соревнованиях на открытой воде. Тогда я поставил личный рекорд, преодолев 1 км за 17 минут. В этом году выбрал расстояние в 3 км и преодолел его за 48 минут. Солнце, ветер, волны, течение подарили заряд бодрости и хорошего настроения. Но главное в заплыве – это победа над самим собой!", - рассказал инженер 1 категории отдела теплоинспекции АО "Волгоэнергосбыт" Александр Осипов.

Х-Waters Volga прошло в Нижнем Новгороде в седьмой раз и заплыв здесь считается особенно трудным: трасса проходит на участке слияния двух рек, где течение может то ослабевать, то усиливаться. Соревнование в очередной раз показало, что спортсмены, объединенные общими целями и духом соперничества, способны преодолевать любые преграды и достигать выдающихся результатов, как в спорте, так и в повседневной работе.
Напомним, что в этом году Эн+ стала партнером X-waters на Байкале, Соревнования прошли под девизом "Байкал без пластика". 

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Теги:
Плавание Спорт
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