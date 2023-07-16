Глеб Никитин и Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской и Кировской областями

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Главы Нижегородской и Кировской областей Глеб Никитин и Александр Соколов 24 июня подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, торжественная церемония подписания прошла на площадке Нижегородской ярмарки в присутствии полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.
Согласно информации, в рамках соглашения регионы будут обмениваться лучшими практиками развития.
Глеб Никитин отметил, что одним из наиболее перспективных направлений межрегионального взаимодействия является сотрудничество в сфере высоких технологий и промышленности.
"В Кировской области много сильных профильных учреждений и предприятий. Укрепление связей станет выгодным для обеих сторон", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Александр Соколов сказал, что кировское правительство с большим уважением относится к опыту проведения крупных мероприятий в Нижегородской области.
"Это и подготовка к юбилею города, который у нас будет праздноваться в 2024 году, и строительство кампуса мирового уровня, и меры поддержки в сфере промышленности. И этим опытом мы хотели бы воспользоваться, - уточнил Александр Соколов. - В Кировской области также есть проекты, которые будут интересны соседям. Например, наши меры поддержки в сфере сельского хозяйства, а также проекты, связанные с изменениями в сфере среднего профессионального и школьного образования".
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