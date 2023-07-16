Глеб Никитин и Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской и Кировской областями Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Главы Нижегородской и Кировской областей Глеб Никитин и Александр Соколов 24 июня подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, торжественная церемония подписания прошла на площадке Нижегородской ярмарки в присутствии полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

Согласно информации, в рамках соглашения регионы будут обмениваться лучшими практиками развития.

Глеб Никитин отметил, что одним из наиболее перспективных направлений межрегионального взаимодействия является сотрудничество в сфере высоких технологий и промышленности.

"В Кировской области много сильных профильных учреждений и предприятий. Укрепление связей станет выгодным для обеих сторон", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Александр Соколов сказал, что кировское правительство с большим уважением относится к опыту проведения крупных мероприятий в Нижегородской области.

"Это и подготовка к юбилею города, который у нас будет праздноваться в 2024 году, и строительство кампуса мирового уровня, и меры поддержки в сфере промышленности. И этим опытом мы хотели бы воспользоваться, - уточнил Александр Соколов. - В Кировской области также есть проекты, которые будут интересны соседям. Например, наши меры поддержки в сфере сельского хозяйства, а также проекты, связанные с изменениями в сфере среднего профессионального и школьного образования".