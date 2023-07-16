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Политика

Заседание Совета при полпреде президента России в ПФО прошло в Нижнем Новгороде

24 июля 2023 18:59  [60] Политика

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде 24 июля состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента России в ПФО.

Как рассказали в пресс-службе полпреда, на мероприятии обсуждались вопросы реализации мер и координации деятельности органов власти в решении задач по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

В заседании приняли участие замминистра труда и соцзащиты РФ Магомед Абдулхалимов, заместители главы Минпромторга РФ Алексей Беспрозванных и Кирилл Лысогорский, главы регионов ПФО, руководство Генпрокуратуры РФ по ПФО, а также представители научного и делового сообщества.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в режиме ВКС отметил работу предприятий регионов округа, лидирующих в сфере ОПК. Так, за последний были решены самые острые вопросы и отстроены основные технологические, финансовые и организационные моменты в производстве вооружения и средств поражения. Благодаря этому оборонный комплекс страны продолжает наращивать темпы выпуска.

На территории ПФО более 1200 организаций вносят вклад в эту работу, из них около 100 участвует в выпуске особо востребованных изделий, определяющих высокую боеспособность российских ВС.

"Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников предприятий, которые круглосуточно трудятся во имя победы. Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены", - сказал Денис Мантуров.

Игорь Комаров в свою очередь рассказал, что для решения вопросов по обеспечению бесперебойной деятельности предприятий ОПК сформирована и начала работу окружная рабочая группа. Её основная задача – оказывать максимально возможное содействие реальному сектору экономики и обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней по выявлению рисков и проблем, оперативно вырабатывать необходимые решения.

Игорь Комаров обозначил и направления, по которым региональные власти должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК. Среди них - помощь, связанная с технологическим присоединением к объектам инфраструктуры, получением разрешений на строительство и вводом объектов в эксплуатацию; оказание содействия в реализации инвестиционных проектов.

Особое внимание следует уделить кадровому обеспечению предприятий ОПК.

О региональном опыте рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Нижегородская область сегодня один из лидеров в сфере ОПК. У нас в первом полугодии серьёзный рост показывает обрабатывающая промышленность, и огромный вклад вносит именно ОПК. Совет округа дает возможность обменяться лучшими практиками. Обратил внимание на целый ряд решений, которые были озвучены представителями других регионов, доклады федеральных министерств и ведомств. Уверен, что все принимаемые меры сработают на пользу нашей оборонной промышленности", - заявил Глеб Никитин.

Также он добавил, что по вопросу кадрового обеспечения в регионе в качестве дополнения к принимаемым решениям активно применяется такой инструмент как повышение производительности труда.

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Теги:
ОПК Полномочный представитель Президента РФ
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