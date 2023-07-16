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Общество

Глеб Никитин: "У нижегородских органов следствия - долгая и славная история"

25 июля 2023 09:12  [118] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации.

"Уважаемые работники следственных органов! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы следствия играют огромную роль в работе правоохранительной системы России. Ежегодно вы раскрываете тысячи преступлений, помогаете очень многим людей, распутывая самые сложные дела. Такая работа требует большого профессионализма и самоотдачи, постоянного совершенствования и движения вперёд!

У нижегородских органов следствия - долгая и славная история. В основе вашей работы - богатые традиции нескольких поколений предшественников. Борьба с преступностью всегда требовала не только профессиональных, но и высоких человеческих качеств. Часто вам приходится сталкиваться с самыми разными проявлениями человеческой натуры. Но самое главное, что вы не теряете веры в свое призвание, защищая тех, кому нужна поддержка. 

Вы воплощаете в себе одну из самых сокровенных черт нашего народа - стремление к справедливости. Пусть это всегда живет в вас! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С праздником!", - сказал Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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