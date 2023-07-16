Мошенники обманули жительницу Шахуньи почти на 2 млн рублей Происшествия

Мошенники обманули жительницу Шахуньи в Нижегородской области почти на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, 42-летней потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции. Аферист сообщил о якобы утечке данных клиентов банка.

Затем к разговору подключился второй злоумышленник, представившийся сотрудником финансовой организации.

В ходе общения аферисты сообщили женщине, что неизвестные якобы попытались оформить на нее кредит. Для решения вопроса финансовой безопасности злоумышленники попросили потерпевшую следовать их инструкциям и перевести сбережения на якобы безопасный счет.

В итоге причиненный ущерб составил 2 099 528 рублей. Лишь на следующий день, осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Балахны перевел мошенникам почти миллион рублей.