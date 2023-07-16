Задержан проехавший среди участников нижегородского заплыва X-Waters Volga водитель гидроцикла

Фото: Александр Воложанин
Полицейские установили и задержали водителя гидроцикла, который проехал вместе с пассажиром среди участников массового заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде 23 июля.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО, задержанным является 39-летний житель Дзержинска.
Мужчина уже подтвердил, что именно он управлял транспортным средством в зоне проведения нижегородского заплыва X-Waters Volga.
Задержанный принес извинения. Тем не менее, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье УК РФ "хулиганство". Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что около 2 тысяч спортсменов со всей России станут участниками заплыва в акватории Волги в Нижнем Новгороде в рамках главных российских соревнований на открытой воде X-WATERS Volga 2023.
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