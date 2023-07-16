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Общество

Велотренировка для людей с ограничениями здоровья по зрению прошла в Арзамасе в рамках марафона "Сила России"

25 июля 2023 10:32  [37] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Арзамасе прошла велотренировка для людей с ограничением здоровья по зрению. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России". Инклюзивную тренировку организовали на территории Арзамасского производственного отделения "Автопровод", на котором более половины сотрудников предприятия инвалиды по зрению и общим заболеваниям.

Организаторами мероприятия выступили совет сторонников и местное отделение партии "Единая Россия" Арзамаса, региональные отделения "Молодой Гвардии", "Волонтерской Роты" и Всероссийского общества слепых.

"В рамках недели инклюзивного спорта тренировки и мастер-классы проходят сейчас по всей стране, радует, что Арзамас не стал исключением. В нашем городе уделяется большое внимание людям с ограничением здоровья для всех возрастов. Сегодняшняя велотренировка - хорошая возможность пообщаться в неформальной обстановке, почувствовать, что спорт – это мир без границ!", - отметил секретарь местного отделения партии "Единая Россия" г.о.г. Арзамас Евгений Горшков.

Большинство участников тренировки – это пожилые слабовидящие люди. 

"Наши волонтеры смогли погрузить их в атмосферу радости и детства. Прокатиться с ветерком на велосипеде для таких людей – настоящее счастье и чувство уверенности в преодолении препятствий. В этом мероприятии участвовали в качестве волонтеров в основном студенты. Такое единство поколений формирует у молодежи институт товарищества, повышает духовно нравственные ценности. И мы видим у ребят искреннее желание помогать другим", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России№" Роман Зыков.

Как отметил помощник генерального директора по социальным вопросам и реабилитации предприятия "Автопровод" Андрей Левин, проведение подобных мероприятий позволяют популяризировать спорт, активный образ жизни, здоровый досуг, а также укреплять взаимосвязи людям с ограничениями зрения. 

"Автопровод" - это не только современная и динамично-развивающаяся компания, но и социально ориентированное предприятие. Здесь реализуется программа реабилитации инвалидов, создаются все условия для комфортной работы, обучения и проведения свободного времени людей с ограниченными физическими возможностями", - сказал он.

Напомним, "Единая Россия" запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон "Сила России". В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

В Нижегородской области организаторами марафона выступают региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.  Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов.

Доступность социальных институтов, активное участие в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия".   

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Теги:
Единая Россия инклюзия
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