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Бизнес

ЛУКОЙЛ в топ-рейтингах

25 июля 2023 13:28  [35] Бизнес

ПАО "ЛУКОЙЛ" - в числе мировых и отечественных лидеров в достижении целей устойчивого развития.

Как сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ", компания вошла в ТОП-30 Международного климатического рейтинга Oil and Gas Benchmark от World Benchmarking Alliance, оценивающего усилия ста наиболее крупных нефтегазовых компаний мира на соответствие их климатической политики целям Парижского соглашения по недопущению глобального потепления более чем на 1.5°С.

В подразделе рейтинга ACT Scores, посвященному оценке усилий компаний в области перехода к низкоуглеродной экономике, ЛУКОЙЛ вошел в ТОП-20 компаний.

Также ЛУКОЙЛ занял 17 место в рэнкинге рейтингового агентства RAEX "Топ-50 российских компаний, проявляющих наибольшее внимание к вопросам прав человека, разнообразия и инклюзивности", став одним из лидеров среди нефтегазовых компаний.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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