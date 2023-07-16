Чем факторинг лучше кредита

Если ещё 10-15 лет назад факторинг в России был доступен только крупному бизнесу, то сейчас больше половины клиентов факторинговых компаний – это представители МСП. Сегодня все предприниматели, которые продают товары или услуги в сфере B2B на условиях отсрочки платежа, должны знать об этом инструменте и помнить о нём, когда речь заходит о регулярном финансировании оборотного капитала!

Почему мы говорим именно про банковский факторинг?

Факторинг – не только банковская услуга. Финансирование в рамках факторинга предлагают и специализированные факторинговые компании, и микрофинансовые организации. Однако, именно банки сделали его современнее и безопаснее.

С 2018 года факторинговый портфель вырос в 2,3 раза (с 611 до 1 434 млрд), благодаря активной работе крупных банков, которые начали продвигать факторинг и создавать онлайн-инструменты для его удобного использования.

Главное про факторинг: что это и как используется

Факторинг – это услуга, предлагающая финансирование в обмен на уступку дебиторской задолженности. С его помощью вы можете получать деньги за выполненные заказы быстрее, не дожидаясь оплаты от покупателей.

Схема использования факторинга выглядит примерно так:

вы поставляете товары (или услуги) покупателю с отсрочкой платежа;

фактор (компания, предлагающая услуги факторинга) сразу оплачивает поставку за покупателя;

покупатель остается должен фактору и переводит ему деньги по окончании отсрочки;

вы платите фактору % за пользование деньгами.

Если покупатель не заплатит долг, последствия будут зависеть от вида услуги факторинга. Используя факторинг с регрессом, вам придется погасить долг за покупателя. При факторинге без регресса вы будете застрахованы от риска неуплаты, и убытки понесет фактор.

Основные условия

Лимит – зависит от суммы поставки, обычно составляет 65-95% от её стоимости

Срок – от 30 до 365 дней (на этот срок вы можете предоставлять отсрочку покупателям, используя факторинг)

Важный момент! Фактор работает только с юридическими лицами. Факторинговые операции проводятся только по безналичному расчету. Отсюда следует, что факторинг не подходит поставщикам, которые продают товары и услуги физическим лицам или получают оплату за поставку наличными.

Законодательное регулирование факторинга

Еще в 1996 году в ГК РФ появилась глава 43, посвящённая факторинговым отношениям. С тех пор нормативно-правовые акты в этой области были значительно доработаны. Сегодня факторинг – понятный и однозначный с точки зрения закона инструмент.

Факторинг решает не только финансовые задачи

Помимо финансовых услуг, факторинг предлагает ряд сопутствующих услуг, которые помогают снизить риск неоплаты:

оценку платёжеспособности покупателя;

страхование от неполучения или задержки платежа;

профессиональное управление дебиторской задолженностью.

Какие преимущества вы получаете, когда используете факторинг

Ускорение процессов. Быстрая оплата поставок помогает начать следующий операционный цикл быстрее и повысить оборачиваемость бизнеса.

Независимость от покупателей. Неважно, какую отсрочку вы дали покупателю, и когда он переведет деньги – вы уже получили оплату.

Доступ к крупным заказам. Потратить на выполнение объемного заказа все свободные деньги, а потом ждать оплаты – проблема для малого бизнеса. Факторинг решает её.

Преимущество перед конкурентами. Вы можете предложить покупателям комфортные условия оплаты без рисков для бизнеса.

Факторинг или другие источники финансирования

Даже на этапе основания компании предпринимателю досупны различные инстурменты для финансирования своих целей (подробнее об этом можно прочитать тут https://sberfactoring.ru/blog/stoit-li-brat-kredit-na-otkrytie-biznesa/). Затем, на этапе развития, их становится ещё больше. Важно знать о каждом их них, и уметь выбрать тот, что больше подходит под нужды бизнеса.

Банковский кредит удобен, когда нужны деньги на конкретные задачи. Овердрафт или кредитная линия помогают снизить риски кассовых разрывов. Факторинг обеспечивает стабильное финансирование операционной деятельности. Что из этого нужно вашей компании, знаете только вы.

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