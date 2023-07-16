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Культура и отдых

Новый проект "Заповедных кварталов" "Сыграть в Горького" представят в Нижнем Новгороде 28 июля

25 июля 2023 14:32  [75] Культура и отдых

"Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" представят новый проект "Сыграть в Горького" (18+) в ближайшую пятницу, 28 июля, в исторической усадьбе квартала церкви Трех Святителей. Об этом сообщают "Заповедные кварталы".

В стенах дома начала XX века развернется необычное действие с элементами игры и аудиовизуальной инсталляции, посвященное феномену личности Максима Горького.

"Наша игра устроена так, что участники пройдут через разные моменты жизни писателя и попытаются найти ответы на собственные вопросы, обращаясь к его образу. Приготовьтесь к путешествию по внутреннему миру главного героя, этапам и событиям, сформировавшим его грандиозную биографию. Это будет новый и совершенно сюрреалистический опыт взаимодействия с местом и людьми", - рассказала соавтор идеи и заместитель директора управляющей компании "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" Вера Шеина. 

Игра будет проходить в помещениях недавно отреставрированного здания на ул. Славянской, 4. Главный дом усадьбы Гусевых станет не только пространством для действия. Уже в августе, сразу после премьерных показов "Сыграть в Горького", в доме будет открыта экспозиция для посещения, созданная специально для иммерсивного проекта.

Спектакль-игра и выставка созданы в рамках проекта "Путешествие в Заповедные кварталы" при поддержке грантового конкурса "Команда креативных практик" АНО "Центр 800". Регистрация и расписание доступны на сайте.

Ранее сообщалось, что работа летнего киноклуба возобновится в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода.

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Теги:
Музеи Экскурсия
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