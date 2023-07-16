Депутаты нижегородского Заксобрания обсудили эффективность расходования областного бюджета за 2022 год Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На заседании бюджетного комитета нижегородского Заксобрания депутаты рассмотрели законопроект "Об исполнении областного бюджета за 2022 год".

Законопроект был внесён губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и предусматривает утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита.

Актуальность и практическая значимость законопроекта заключается в установлении соответствия исполнения областного бюджета в 2022 году требованиям бюджетного законодательства, в том числе в части целевого характера, результативности и эффективности использования средств областного бюджета.

"У нас также прошли публичные слушания по исполнению областного бюджета, своё мнение высказали представители региональной Общественной палаты. Все заключения контролирующих ведомств, таких, как прокуратура и Минюст, показывают, что никаких замечаний по тому, как расходовались бюджетные средства, нет", - рассказал председатель комитета по бюджету и налогам ЗСНО Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что поступления налога на прибыль организаций в Нижегородской области в 2023 году будут увеличены еще на 5,2 млрд рублей.