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Общество

"Волгаэнерго" ведет работы по ремонту систем теплоснабжения Автозаводского района согласно графику

25 июля 2023 18:04  [58] Общество

Фото: пресс-служба ГК "Волгаэнерго"

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялось выездное совещание, темой которого стали промежуточные результаты готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону. В совещании приняли участие глава района Александр Нагин и генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Совещание состоялось в районе дома 17а 6-го микрорайона, где осуществляются работы по перекладке магистрального участка теплотрассы. В ходе проверки готовности системы теплоснабжения Виталий Гаврюшенко рассказал Александру Нагину о работах, проводимых компанией в Автозаводском районе.

Силами "Волгаэнерго" при реконструкции сетей ГВС на участке, который обеспечивает теплом и горячей водой восемь жилых домов и один детский сад, устанавливаются новые трубы из полиэтилена повышенной термостойкости. Обновленные трубы не подвержены коррозии и имеют повышенный срок службы до 50 лет. Также более 80% магистральных сетей, обслуживаемых компанией, на сегодняшний день уже прошли плановые гидравлические испытания на плотность и прочность, что говорит о соблюдении намеченного графика подготовки к отопительному сезону.

"На сегодняшний день технические специалисты "Волгаэнерго" выполняют целый комплекс мероприятий в рамках утвержденной ремонтной программы. В работах задействованы как собственные ремонтные бригады компании, так и подрядные организации. В настоящее время к зиме уже подготовлены 13 центральных тепловых пунктов и 14 насосных станций предприятия", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

"Подготовка к зиме – это всегда важная задача. Постоянное взаимодействие по данному вопросу с представителями ресурсоснабжающей организации находится на особом контроле администрации Нижнего Новгорода. Для того, чтобы обеспечить бесперебойным теплом и горячим водоснабжением более 300 тысяч жителей Автозаводского района проводится огромная работа по модернизации и замене сетей теплоснабжения на магистральных трубопроводах. Использование современных качественных материалов в работе позволяет снизить количество аварийных ситуаций в отопительный сезон. С каждым годом ресурсоснабжающая организация наращивает темпы модернизации. В этом году благодаря дополнительно привлечённым средствам из "Фонда развития территорий" она увеличит перекладку сетей на 40%", - рассказал глава Автозаводского района Александр Нагин.

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Теги:
Отопительный сезон
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