Серия публичных мероприятий в рамках региональной программы арт-резиденций пройдет в нижегородском "Арсенале" Культура и отдых

Фото: АНО “Центр 800”

Серия публичных мероприятий экосистемы арт-резиденций Нижегородской области в августе пройдёт в "Арсенале".

Как сообщили в АНО "Центр 800", новый проект реализуется культурными институциями при поддержке регионального правительства. Обсуждения на темы, одинаково важные для арт-резидентов, региональных экспертов и местного сообщества, будут проходить в формате дискуссий.

2 августа состоится дискуссия "Соучастные практики в уличном искусстве: Диалог и вовлечение жителей". Участники: художник, теоретик уличного искусства Игорь Поносов, куратор музея "Арсенала" и городской исследователь Александр Курицын; архитектор, директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина. Мероприятие пройдет в рамках арт-резиденции художника в галерее "9Б".

Соучастное, или партиципаторное уличное искусство — подход, который предполагает вовлечённость публики в процесс создания произведения. Это попытка отказаться от присущей стрит-арту изобразительности в пользу социально ориентированных коллективных практик. С начала 2010-х годов уличные художники со всего мира все чаще избирают эту практику в качестве возможности выработать новые стратегии в уличном искусстве, определить иные траектории его развития. Активно вовлекая в процесс зрителя, уличное произведение становится не просто коллективной работой и хэппенингом, но и своеобразной "социальной скульптурой", слепком общественных связей и отношений.

8 августа состоится дискуссия "Художественные исследования культуры старообрядчества". Разговор будет посвящен специфике старообрядческой культуры, эксперты расскажут, почему она интересует художников, а также познакомят посетителей с художественными исследованиями и их авторами. Мероприятие пройдет в рамках арт-резиденции художника в студии "Тихая".

Участники: фотограф, художник и исследователь антропологического и культурного многообразия России Федор Телков (проект "Право веры"), поэт, историк культуры Артем Фейгельман (опера-путешествие "Покрова"), антрополог, исследователь старообрядческой культуры Маргарита Алмазова (проект "Кержаки"). Модератор: искусствовед, куратор музея "Арсенал" Ксения Ануфриева.

23 августа художники Александра Павловская и Сергей Карев обсудят с программным куратором арт-резиденций в Нижегородской области, соосновательницей Ассоциации арт-резиденций России Кристиной Горлановой современное художественное образование, перекрестки творческой карьеры и культурные практики в арт-мире. Диалог пройдет в рамках арт-резиденции художников в галерее Futuro и в центре современного искусства "Терминал А".

Напомним, летом 2023 года в Нижегородской области запустили экосистему арт-резиденций — программу, направленную на развитие креативных индустрий в регионе. В экосистему входят центр современного искусства "Терминал А", галереи "9Б" и FUTURO, студия "Тихая", dreamlaser совместно с мультимедиа-арт-пространством ЦЕХ*, а также арт-резиденция "Выкса".

В течение лета и осени в Нижнем Новгороде и области будут работать 18 художников, каждый из которых в своей художественно-исследовательской работе затронет актуальные социокультурные темы, так или иначе связанные с аутентичным нижегородским наследием.

Место проведения мероприятий: медиатека "Арсенала" (Кремль, корпус 6, левое крыло, первый этаж). Начало всех встреч - в 19:00, вход свободный.