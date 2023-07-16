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Бизнес

Корпорация МСП подготовила "Календарь предпринимателя" с датами отчетов и уплаты сборов в августе

26 июля 2023 12:28  [36] Бизнес

Корпорация МСП подготовила для бизнеса "Календарь предпринимателя" на август, который поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов. Работа по поддержке бизнеса ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В августе отчетов и сборов гораздо меньше по сравнению с июлем, поэтому последний месяц лета называют "идеальным временем для отпуска бухгалтера".

До 15 августа организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают в Социальный фонд страховые взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июль.

До 21 августа импортеры товаров из государств ЕАЭС уплачивают НДС и акцизы за июль и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с договором о ЕАЭС. Обратите внимание: с этого месяца применяется новая форма декларации.

До 25 августа:

·     Организации и ИП, привлекающие работников:

- направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме НДФЛ за работников за период с 23 июля по 22 августа 2023 года;

- направляют уведомления для ЕНП о суммах страховых взносов за работников за июль (ОМС, ОПС и ВНиМ);

- сдают в налоговую инспекцию форму «Персонифицированные сведения о физических лицах» за июль;

- если в мае был перевод работника, сдают в Социальный фонд форму «ЕФС-1» со сведениями о трудовой деятельности.

·     Организации на ОСН, которые уплачивают налог на прибыль по фактической прибыли:

- сдают декларацию за июль.

До 28 августа:

·     Самозанятые:

- уплачивают налог на профессиональный доход за июль.

·     Организации и ИП, привлекающие работников:

- уплачивают страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ за июль;

- уплачивают НДФЛ за работников за период с 23 июля по 22 августа 2023 года.

·     Организации и ИП на ОСН и ЕСХН:

- уплачивают 1/3 суммы НДС за II квартал (если не используете освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой).

·     Организации на ОСН:

- уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (если не используете право на уплату авансов только за кварталы при выручке до 15 млн рублей за квартал).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

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Теги:
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