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Бизнес

Чистая прибыль "Росгосстраха" в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей

26 июля 2023 12:53  [105] Бизнес

По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" составила около 2,2 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ, обнародованная старейшим российским страховщиком. 

За первые 6 месяцев этого года сборы "Росгосстраха" составили 39,7 млрд рублей, что на 15,7% больше чем за аналогичный период годом ранее. Значительную часть страховой премии в январе-июне компании принесли страхование имущества физических и юридических лиц, моторные виды страхования, добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев. Выплаты по договорам страхования и перестрахования составили 16 млрд рублей. 

"Положительного финансового результата компания достигла за счет ставки на сбалансированное развитие во всех сегментах бизнеса, — прокомментировал результаты полугодия Генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Максим Шепелев. — Наши планы продаж выполнены во всех каналах — агентском, офисном, партнерском, корпоративном, цифровом. Важно, что мы видим положительные темпы роста сборов всем основным видам страхования "Росгосстраха", включая, конечно, и традиционное для компании страхование жилья и домашнего имущества граждан. Мы остаемся верны своим ключевым целям, главной из которых остается рост рентабельности всех подразделений и линий бизнеса. За счет повышения эффективности управления страховым портфелем удалось добиться снижения комбинированного коэффициента убыточности до показателя ниже 100%, а грамотная работа с инвестпортфелем принесла инвестиционный доход существенно лучше ожиданий".

За счет успешной работы в первом полугодии "Росгосстрах" нарастил активы до 144,6 млрд рублей со 139 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2022 года. Собственный капитал страховщика вырос за этот период с 53,7 млрд рублей до 55,9 млрд рублей. Объем страховых резервов по итогам первого полугодия 2023 года составляет 74 млрд рублей.

 

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Теги:
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