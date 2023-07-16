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Общество

Уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом

26 июля 2023 13:57  [53] Общество

Фото: Глеб Пушменков

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В селе Степаново Арзамасского района в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" восстанавливается храм в честь Вознесения Господня.

Храм был построен в 1815 году на средства крестьян села Степаново, деревень Ветошкино и Булдаково и пожертвования купцов Давыдовых. Его возвели в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В эпоху богоборчества - а именно в 1934 году - церковь была закрыта.

Возрождать храм в селе начали в 1987 году, а спустя три года - в 1990-м - церковь официально была возвращена Нижегородской епархии. В 2020 году в Вознесенском храме начата реставрация интерьера.

В настоящее время уже восстановлен главный придел в честь Вознесения Господня. 1 июня 2022 года, в канун праздника Вознесения Господня, в Степанове состоялось освящение новых креста и купола Вознесенской церкви. 1 июля этого года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения, а 22 июля на воссозданный купол храма был установлен освящённый крест, и на колокольню водружён шпиль.

В двух других приделах церкви — в честь Успения Пресвятой Богородицы и в честь святителя Николая Чудотворца — реставрационные работы всё ещё продолжаются.

Храм в честь Вознесения Господня, фото Глеба Пушменкова

Главная достопримечательность и настоящее украшение этого храма - иконостас. Изначально он находился в первом каменном Воскресенском соборе Арзамаса, построенном в 1742 году. Когда в 1814 году началось строительство нового собора, иконостас был перевезён в Степаново. А Воскресенский собор украсила уже новая, специально для него созданная алтарная перегородка.

При восстановлении храма уникальный иконостас, состоящий из 84 образов, был отреставрирован в мастерских Нижегородской епархии. Некоторые иконы, датированные XVIII веком, выполнены в технике темперной живописи, более поздние написаны маслом. Кроме того, часть образов была воссоздана вместо утраченных.

Стоит отметить, что образы иконостаса напоминают иконопись, которая украшает Грановитую палату Московского кремля. Не исключено, что их выполнили ученики мастеров этой иконописной школы.

фото Глеба Пушменкова

Руководитель объединения художественно-реставрационных мастерских "Византия" Николай Юшков рассказал, что когда мастера приступили к работе, иконостас имел значительные утраты, а также был перекрашен.

"Изначально, находясь в Воскресенском соборе Арзамаса, он был выполнен в красном цвете, а оказавшись в Степанове, был перекрашен в серый. Когда это случилось, мы не знаем. Реставраторы восстановили цвет исторический. Важно было сохранить, то, что пощадило время. Вначале было принято решение законсервировать иконостас: и тело, и левкас. А спустя год приступили к работам по восстановлению", - отметил Николай Юшков.

Что касается воссозданной стенописи в храме - то тут явно прослеживаются васнецовские и нестеровские мотивы.

"Живопись выполнена маслом. При работе со стенописью, так же как и с иконостасом, главным в нашей работе было сохранить старину и воссоздать то, что утрачено", — добавил Николай Юшков.

фото Глеба Пушменкова

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Теги:
Арзамасский район Нижегородская митрополия храмы
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