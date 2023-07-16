Патриотический проект для молодежи "С чего начинается Родина" представили в нижегородском Доме народного единства Общество

Фото: Дом народного единства

Патриотический проект по краеведению для молодежи "С чего начинается Родина" представили в нижегородском Доме народного единства.

Согласно информации, проект был разработан совместно с Фондом развития народных и художественных промыслов Нижегородской области.

По словам руководителя Фонда Николая Смирнова, речь идет о специальном курсе об истории региона для молодежи.

Дом народного единства также организовал рабочую встречу с представителями вузов, молодежных и общественных организаций и уже запланировал в рамках своего масштабного проекта "С чего начинается Родина" открытые уроки патриотизма с краеведческим уклоном.

"Наш проект "С чего начинается Родина" направлен на объединение поколений и патриотическое воспитание молодежи. Сегодня мы анонсируем старт нового направления, будем вместе с Фондом искать новые форматы работы", - сообщил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Участники круглого стола получили в подарок от Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области исторический очерк Юрия Адрианова "Имена земли нижегородской". В свою очередь, представители сферы образования и общественности поделились опытом и предложениями по работе с молодежью, патриотическому воспитанию, изучению истории малой родины и заявили о готовности к дальнейшей совместной работе.