Городецкие школьники стали победителями патриотических игр в Приволжском федеральном округе Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Юные знатоки из образовательных учреждений Городецкого муниципального округа стали победителями сразу в двух патриотических онлайн-играх, организованных при поддержке ВОД "Волонтеры Победы" и партии "Единая Россия".

Городецкая команда школьников "Душа России" показала лучший результат в Приволжском федеральном округе в марафоне "1418", посвященном Великой Отечественной войне. Игра проходила по федеральным округам и состояла из двух туров по 10 вопросов, на обсуждение каждого из которых давалась одна минута.

Также ребята стали победителями в ПФО по итогам проведения интеллектуальной игры "Наша Победа". Участники решали задания о ключевых событиях 1941-1945 годов, выдающихся личностях этого периода, героях, ковавших Победу в тылу и на фронте. Исторический квест прошел на новой в России платформе для интеллектуальных игр, которую разработали "Волонтеры Победы" при поддержке "Единой России".

"С каждым годом такой увлекательный формат интеллектуальных игр вовлекает все больше новых участников. В этом году суммарно в них приняли участие около 9 тысяч нижегородцев разных возрастов. Для подрастающего поколения это отличная возможность узнать что-то новое о событиях Великой Отечественной войны. Кроме того, важно помнить, что Победа в войне, которая длилась 1418 дней, - наша гордость, память и наследие, которое не должно быть забыто. Поздравляем всех ребят с заслуженной победой и верим, что они и дальше будут сохранять историческую память о подвиге предков", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Команду победителей наградили дипломами и ценными подарками.

Вручая награды, глава МСУ, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Мудров обратил внимание на неподдельный и все возрастающий интерес подрастающего поколения к истории своей Родины, родного края.

"Где еще, как не на городецкой земле, богатой славным прошлым, уникальной культурой, изучать историю!? Очень приятно осознавать, что победителями стали юные талантливые жители Городецкого округа. Желаю ребятам новых успехов и побед. Подобный формат игр пробуждает интерес у молодежи к изучению отечественной истории, событиям Великой Отечественной войны, вызывает чувство гордости за подвиги предков. И что особенно ценно - бережного отношения к историческому наследию и сохранению исторической памяти", - сказал Александр Мудров.

Игры разрабатываются на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, а также архивных документов, в составлении заданий принимают участие профессиональные историки, представители научного сообщества, педагоги.

"Ответы на вопросы мы обсуждали командой, что позволило нам сплотиться и занять призовое место, получить новые знания, вспомнить школьную программу и интересно с пользой провести время", - поделился капитан городецкой команды "Душа России" Николай Уткин.

Напомним, сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе "Единой России" и партпроекта "Историческая память".