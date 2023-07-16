Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции был задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Согласно информации, подозреваемого остановили у одного из домов по ул. Левобережной. В ходе личного досмотра при нем нашли 15 свертков с веществом растительного происхождения, а также пакетик с неизвестным порошком.

Проведенная экспертиза показала, что у молодого человека при себе были наркотики гашиш и мефедрон общей массой 23 гр. В квартире злоумышленника также нашли и изъяли еще 6 пакетиков с порошкообразным веществом, электронные весы, упаковочный материал и банковские

карты.

Изъятые свертки были направлены для проведения дальнейшей экспертизы. В отношении подозреваемого завели дело по ч. 3 ст.228.1 УК РФ ("…покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере…"), ему грозит до 20 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Ранее сообщалось, что крупную партию наркотиков изъяли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде.