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Культура и отдых

Wink и more.tv анонсируют старт съемок нового комедийного сериала "Отмороженные"

27 июля 2023 10:04  [3] Культура и отдых
Фото: ПАО “Ростелеком”

Фото: ПАО “Ростелеком”

Видеосервисы Wink и more.tv объявляют о старте съемок комедийного сериала "Отмороженные" (16+) со Светланой Ивановой ("Тест на беременность", "Триггер"), Яном Цапником ("Метод", "Триггер") и Владом Коноплевым ("Король и шут", "Восьмидесятые") в ролях. Проект пополнит линейки Wink Originals more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"‎).

По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.


 
"Для меня сериал “Отмороженные” — это такая история про безусловную любовь сквозь время, пространство и прочие условности, про настоящую дружбу. Проект напоминает мне мой самый любимый фильм “Назад в будущее” как если бы его снимал Тарантино. В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Я много лет знакома с шоураннером и режиссером проекта Аней Мирохиной, мы давно хотели поработать вместе, и я очень рада, что наши пути сошлись именно в этом проекте. Из всей команды “Отмороженных” я снималась только с Яном Цапником, правда, совершенно в другой роли. А еще я большой поклонник Влада Коноплева и рада, что удастся с ним поработать в этом кино. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое"‎, — отметила исполнительница главной роли Светлана Иванова.

В сериале снимаются Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

О сериале "Отмороженные" (16+)
Производство: LEGIO FELIX при участии "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)
Онлайн-платформы: Wink (Wink Originals) и more.tv (more originals)
Жанр: комедия
Количество серий: 17
Хронометраж: 24 минуты
Режиссер-постановщик: Аня Мирохина
Продюсеры: Илья Куликов, Андрей Семенов
Художник-постановщик: Александр Вязоветский
Исполнительный продюсер: Алексей Тутаринов
Продюсер продвижения: Владимир Пермяков
Оператор-постановщик: Виктор Митропов
В ролях: Светлана Иванова, Ян Цапник, Нонна Гришаева, Влад Коноплев, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Дмитрий Янчевский, Карен Арутюнов и другие.

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Теги:
Кино Ростелеком
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